«Подлец!»: Панин показал, как Джигурда признавался ему в любви

Актёра Алексея Панина «расстроила» весть о повторной женитьбе Никиты Джигурды на олимпийской чемпионке Марии Анисиной.
При этом Панин заявил, что Джигурда признавался ему в любви. В качестве доказательства он опубликовал видео с посиделок.
Никогда не прощу Джигурду! Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец! — написал актёр.
На кадрах артист говорит Панину, что любит его. Тот даёт аналогичный ответ, после чего они выпивают по рюмке.
Как писал NEWS.ru, ранее Джигурда созвал пресс-конференцию, чтобы рассказать о воссоединении и повторном браке со своей возлюбленной, бывшей фигуристкой, выступавшей за Францию. Пара не могла увидеться целый год из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. По словам актёра, встреча влюблённых после разлуки получилась особенно страстной.
Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой, брак зарегистрировал Грибоедовский ЗАГС Москвы.