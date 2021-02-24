«Подлец!»: Панин показал, как Джигурда признавался ему в любви

https://static.news.ru/photo/17a8d83c-7730-11eb-b9b3-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres

Актёра Алексея Панина «расстроила» весть о повторной женитьбе Никиты Джигурды на олимпийской чемпионке Марии Анисиной.

При этом Панин заявил, что Джигурда признавался ему в любви. В качестве доказательства он опубликовал видео с посиделок.

Никогда не прощу Джигурду! Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец! — написал актёр.

На кадрах артист говорит Панину, что любит его. Тот даёт аналогичный ответ, после чего они выпивают по рюмке.

Как писал NEWS.ru, ранее Джигурда созвал пресс-конференцию, чтобы рассказать о воссоединении и повторном браке со своей возлюбленной, бывшей фигуристкой, выступавшей за Францию. Пара не могла увидеться целый год из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. По словам актёра, встреча влюблённых после разлуки получилась особенно страстной.

Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой, брак зарегистрировал Грибоедовский ЗАГС Москвы.