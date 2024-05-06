«Подлая прослойка общества»: Собчак разнесла жалобы на Шевчука Собчак призналась, что ненавидит доносчиков и стукачей после жалоб на Шевчука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Доносчики и стукачи являются самой подлой прослойкой российского общества, написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Таким образом она отреагировала на обвинения в адрес певца Юрия Шевчука в экстремизме. По словам журналиста, за свою историю РФ пережила многое, а некоторые люди «так ничему и не научились».

Эти люди — самая подлая прослойка нашего общества. Сгнивший пустоцвет. Я очень хочу, чтобы в моей стране перестало быть модным и уместным стукачество. Во-первых, это не по-пацански, а во-вторых, это не по-христиански, — написала Собчак.

Люди доносят не только на знаменитостей, но и на простых сограждан из-за хайпа, желания выслужиться, кого-то «мочкануть» или просто личной выгоды, добавила телеведущая. Из-за таких «стукачей» каждый вынужден оглядываться и думать, что говорить, даже в рамках неформальных бесед, указала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. По его информации, в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим».