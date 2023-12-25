Пугачева, арест счетов, победа России: куда пропал певец Сосо Павлиашвили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Певец и композитор Сосо Павлиашвили в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем артист занимается сейчас, где выступает, что известно о его мнении по поводу спецоперации?

Чем известен Павлиашвили

Сосо Павлиашвили (настоящее имя — Иосиф Павлиашвили) родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. Окончил музыкальную школу, музыкальное училище, а затем консерваторию по классу скрипки. Еще в детстве начал выступать с оркестром.

Петь Павлиашвили начал в армии (служил в ВВС СССР), после демобилизации вступил в ансамбль «Иверия» — так началась его музыкальная карьера.

В 1989 году получил Гран-при 4-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, исполнив песню «Самшобло». После этого музыкант выпустил несколько сольных альбомов.

Своей главной песней Павлиашвили называл «Помолимся за родителей», написанную в 2005 году. Он также пел в дуэте со многими артистами, такими как Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители.

Помимо музыкальной карьеры, Павлиашвили играл главную роль в спектакле Дениса Карасева «Белый рыцарь» по роману Маркиза де Сада. Также он исполнил несколько небольших ролей в кино и сериалах. Например, на его счету камео в ситкомах «Счастливы вместе» и «Последний из Магикян», комедиях «8 первых свиданий» и «Поцелуй сквозь стену», эпизодические роли в сериалах «Папины дочки», «Ледниковый период» и других.

Что известно о личной жизни Павлиашвили

Сосо Павлиашвили был женат два раза. Первый раз он связал себя узами брака с Нино Учанейшвили в 1985 году. Пара познакомилась в консерватории. В 1987 году у них родился сын Леван. Супруги расстались в 2003 году.

Вторая избранница музыканта — бывшая бэк-вокалистка группы «Мирони» Ирина Патлах. В 2020 году они обвенчались. У них есть две дочери: Елизавета (родилась в 2004 году) и Сандра (родилась в 2008 году).

Что Павлиашвили говорил про спецоперацию

В мае 2023 года Сосо Павлиашвили во время концерта в Рязани сообщил о поддержке спецоперации. Он попросил Бога о даровании победы России.

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — сказал певец.

В августе Павлиашвили выступил в военном госпитале Екатеринбурга и поблагодарил раненых бойцов за проявленное в зоне СВО мужество.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сосо Павлиашвили

«С одним и тем же чувством я всегда выхожу к вам, братцы. Я хочу вам высказать свою благодарность, любовь, мужское и человеческое уважение. Нижайший вам поклон, вашим близким и родным, поклон тем пацанам, которые там остались. Дай Бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в концертном зале, в других костюмах и в окружении близких и родных», — прокомментировал артист.

Что Павлиашвили говорил про Пугачеву

Сосо Павлиашвили не стал критиковать уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна помогала огромному количеству людей.

«Если она меня услышала бы в самом-самом начале своей карьеры, она меня никогда не оттолкнула бы. Она оценила бы и все сделала бы для того, чтоб мне помочь. Как она помогла огромному количеству людей», — уверен исполнитель.

По мнению Павлиашвили, Пугачева всегда была искренна со слушателями.

Почему на счета компании Павлиашвили наложили арест

В декабре 2023 года появилась информация о том, что федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании Сосо Павлиашвили. Такое решение было принято после проигрыша фирмы в суде на сумму 16 млн рублей.

Компания артиста занимается организацией концертов. Истцом выступили представители концертного зала. В итоге суд обязал компанию выплатить 13,5 млн рублей за неисполнение договора аренды площадки, а также 2,7 млн рублей — за невыполнение технического задания для концерта группы «Чайф».

Фирма не стала подавать налоговую декларацию после проигрыша в суде. В связи с этим ФНС приняла решение об аресте счетов.

Чем Павлиашвили занимается сейчас

Сосо Павлиашвили продолжает творческую деятельность. В феврале он принял участие в шоу «Конфетка» на ТНТ, где спел вместе с дочерью Сандрой.

У музыканта также запланированы концерты в Москве (9 февраля, 29 марта, 26 июля) и в Пятигорске (10 мая).

Читайте также:

Смерть жены, защита Галкина, выпивавшая Пугачева: как живет Раймонд Паулс

«Черный бумер», жизнь на Украине, конфликт с DAVA: куда пропал рэпер Серега

Травля за русский язык, «Звезды в Африке»: как живет Ираклий Пирцхалава