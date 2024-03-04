Поддержка РФ, пародия на Кадырова, Армения: как живет комик Михаил Галустян

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Михаил Галустян

Комик Михаил Галустян в апреле 2023 года получил гражданство Армении. Собирался ли артист покинуть Россию, где он сейчас, в каких проектах собирается участвовать, как пародировал главу Чечни Рамзана Кадырова, поддержал ли СВО?

Где сейчас Михаил Галустян

3 марта комик появился на просветительском марафоне «Знание. Первые» в павильоне «Ямал» на площадке Города молодежи мира в «Сириусе». Для своего выступления он выбрал тему «Дипломатия смеха. Как юмор помогает достичь целей».

В разговоре с участниками марафона Галустян рассказал, что сейчас востребован юмор на актуальные темы, на которые важно успеть отреагировать здесь и сейчас. Поскольку информационное пространство сегментировано, юмористу нужно провести большую исследовательскую работу, чтобы его шутки попали точно в цель, отметил артист.

«Я всегда понимаю, когда пошутить, где пошутить, для кого, перед кем и как. Если ты говоришь шутку, думая, что она не всем понравится, то прежде чем ее сказать, надо в голове держать еще одну шутку либо понимать, что ты будешь говорить после этого», — заявил он.

Также известно, что Галустян в паре с Ольгой Бузовой будет вести реалити-шоу «Сокровища императора», премьера которого состоится 10 марта на телеканале ТНТ. Над этим проектом работали создатели программы «Новые звезды в Африке».

Что известно о новой «Нашей Russia» с Галустяном

Галустян и юморист Сергей Светлаков снимутся в перезапуске юмористического шоу «Наша Russia». Об этом заявила гендиректор ТНТ Тина Канделаки в беседе с ТАСС.

«Светлаков и Галустян останутся обязательно. Разве может быть „Наша Russia“ без них?» — отметила она.

Канделаки уточнила, что шоу останется в зоне «безопасного юмора», поэтому его можно будет смотреть всей семьей. Он добавила, что сценарий пока не написан.

Почему Галустян получил гражданство Армении

В апреле 2023 года стало известно, что Галустян получил гражданство Армении. Отмечалось, что комик намерен стать одним из первых жителей недавно построенного комплекса Parajanov Club House в Ереване.

«Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — заявил Галустян.

Он подчеркивал, что отказываться от российского гражданства не намерен. Также юморист указывал, что не покинет Россию.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — писал Галустян на своей странице в соцсетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Галустян с женой

Поддержал ли Галустян СВО

Как известно, Галустян с 2016 года занимает должность руководителя Федерации военно-тактических игр (ФВТИ). 20 февраля текущего года председатель курганской организации ФВТИ Вадим Струнин сообщил, что Галустян поддержал идею создания полигона для подготовки добровольцев в зону специальной венной операции в регионе.

«Руководство ФВТИ в лице Михаила Сергеевича Галустяна поддержало данное решение Курганской региональной общественной организации. Все действия по созданию полигона согласовали с его заместителем», — заявил Струнин в беседе с URA.RU.

Ранее Галустян отмечал, что события на Украине срежиссированы теми, кто хочет ослабить Киев и Москву и натравить страны друг на друга.

«Все события, которые происходят на Украине, начиная с их Майдана, срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга. Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», — говорил юморист.

В 2023 году Галустян оказался в санкционных списках Украины и Канады за поддержку России. Кроме того, в 2019 году его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как Галустян пародировал Кадырова

В шоу Comedy Club в 2023 году был показан юмористический клип проекта USB, представленный как «Первый музыкальный политический лейбл». В видео артисты пародируют российских политиков, исполняющих современные отечественные хиты, тексты которых стилизованы под текущие политические события.

Так, героями пародий стали представитель МИД РФ Мария Захарова, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров, в роли которого выступил Галустян.

«Как много в мире болтунов, вам всем придется извиниться. Своим позорным языком вы перешли мои границы», — поет комик, после чего перечисляет имена западных политических лидеров.

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