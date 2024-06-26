Поддержка «Азова», статус террориста, уголовное дело: как живет Noize MC

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

В середине июня рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потребовали признать террористом, а на недавнем концерте он поддержал батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Какие последние новости о музыканте?

Как Noize MC относится к СВО

После начала специальной военной операции на Украине музыкант покинул страну. Сначала исполнитель вместе с женой перебрался в Мексику. После этого пара ненадолго вернулась в Москву, чтобы вскоре собрать вещи для переезда в Литву. В итоге чета осела в Вильнюсе.

Собрав лучшие треки за 20-летнюю карьеру в 2023-м Noize MC ездил со своим туром «Лебединое озеро» (по одноименному новому треку с очевидной политической отсылкой) по ближнему зарубежью: Казахстан, Армения, Грузия, Израиль, страны восточной Европы. Позднее были и другие туры и гастроли.

Алексеев был одним из первых эмигрантов, давших интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В разговоре с журналистом он не сдержал чувств, отвечая на вопрос об СВО. Рэпер заявил, что хочет, чтобы от украинцев отстали и дали им развиваться.

В апреле — мае 2022 года рэпер и Монеточка (Елизавета Гардымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) провели серию концертов под названием Voices of Peace в 10 городах Европы. Вырученные с этих выступлений €340 тысяч были направлены в польский благотворительный фонд, который осуществлял продовольственную и правозащитную помощь украинским беженцам. В Стамбуле 24 февраля 2023 года прошел 11-й концерт благотворительного тура, на котором было собрано еще €80 тысяч.

Министерство юстиции России внесло музыканта в список иностранных агентов осенью 2022 года. Алексеева признали иноагентом с мотивировкой «осуществление политической деятельности» в пользу Украины.

28 мая 2024 года ТАСС сообщал, что Алексеев может стать фигурантом уголовного дела из-за нарушения правил деятельности иноагента. Музыкант в этом случае рискует получить два года лишения свободы или штраф в размере от 300 тысяч рублей.

«Ивану Алексееву грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), поэтому для этого есть все основания», — подчеркнул собеседник агентства.

До этого на рэпера составили протокол по статье о нарушении деятельности иностранных агентов. Дело должен был рассматривать Таганский суд Москвы. При этом раньше дела в отношении исполнителя рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

Когда начались жестокие обстрелы Белгородской области, где вырос музыкант, он выразил сочувствие жителям региона. Позднее Noize MC также выкладывал у себя на странице объявления о сборе помощи для пострадавших от обстрелов белгородцев, чем вызвал ярость части украинских пользователей.

Рэпер оборвал едва ли не все связи с Россией, в частности закрыл ИП и продал машину. Telegram-канал SHOT писал, что семья Алексеева продолжает владеть недвижимостью в РФ, например двумя квартирами (жены и сестры) в Москве.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

За что Noize MC хотели признать террористом

17 июня стало известно, что российские общественники потребовали внести рэпера в список террористов. По данным Telegram-канала SHOT, активисты также добиваются возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову направили сторонники движения «Зов народа». Уголовное дело просили возбудить по статье о публичном оправдании терроризма.

Внимание общественников привлекло видео с концерта в Валенсии, который проходил 26 мая. На кадрах рэпер расстегивает куртку, под которой надета футболка с запрещенной символикой. СМИ писали, что речь идет о символике «Азова».

«Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого он является», — заявил председатель движения Сергей Зайцев.

Вернется ли Noize MC в Россию

Алексеев не исключает возможности возвращения на родину, хотя в январском интервью домом назвал Литву. Рэпер подчеркивал, что его родной язык — русский, а песни — часть современной российской культуры.

Noize MC подчеркивал, что не намерен отказываться от своих корней и считает невозможным изменить свою национальную идентичность. Кроме того, артист признавался в интервью, что скучает по оставшимся в России людям.

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