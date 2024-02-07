«Поддерживает семью в Донбассе»: ректор ГИТИСа заступился за Серебрякова Ректор ГИТИСа заявил, что Серебряков поддерживает семью в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Серебряков

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил NEWS.ru, что актер Алексей Серебряков из личных средств поддерживает семью, проживающую в Донбассе, однако он не афиширует эту информацию и не «кричит о подвигах на каждом перекрестке». По его мнению, в наши дни стоит бояться людей, которые во всеуслышание кричат о своем патриотизме и о том, как много они сделали для родины. Он призвал внимательнее и уважительнее относиться к тем, кто своими поступками поддерживает СВО и ее «неминуемых жертв».

Алексей Серебряков, насколько я знаю, чуть ли не с 2015 года поддерживает своими личными деньгами семью в Донбассе. Он никогда этого не афишировал и не кричал о подвигах на каждом перекрестке. Это лишь добавляет мое уважение к нему. И мне кажется, что сегодня нужно бояться тех людей, которые кричат о своем патриотизме, о том, как много они сделали и делают. А к тем, кто делами, а не словами поддерживает и саму специальную военную операцию, и ее — увы, неминуемых — жертв, наоборот, относиться внимательнее и уважительнее, — сказал он.

Ранее Заславский назвал патриотическим спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Ксении Раппопорт. По его словам, он сам недавно посмотрел постановку и после нее «хотелось жить дальше». По его мнению, для этого и нужен театр. Он выразил надежду, что в ближайшее время запланированные выступления Серебрякова и Раппопорт на разных площадках России состоятся.

7 февраля стало известно, что спектакль «Эйнштейн и Маргарита» не покажут в Нижнем Новгороде. По информации Telegram-канала Ni Mash, постановку отменили по рекомендации регионального Министерства культуры. До этого показ спектакля запретили еще в четырех городах России.