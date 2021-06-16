Поддержавшей Губерниева Собчак напомнили о её слезах на дебатах

https://static.news.ru/photo/074c76c4-ce9c-11eb-8767-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Подписчики телеведущей Ксении Собчак, поддержавшей комментатора Дмитрия Губерниева в скандале с певицей Ольгой Бузовой, напомнили ей о том, как она расплакалась во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» в 2018 году. Собчак тогда возмутилась тем, что остальные участники дискуссии регулярно её перебивают, после чего заплакала и покинула студию.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира певица вступила в словесную перепалку с Губерниевым, после чего расплакалась.

По мнению Собчак, Губерниев воспользовался её методом, который называется «выведи неуча на чистую воду». Она поддержала комментатора, а позднее даже написала отдельный пост.

Для меня главный признак психического здоровья человека — самоироничное отношение к себе и ироничное к окружающим. И ещё. Не устаю повторять: человека нельзя обидеть, человек может только принять решение обидеться. И это всегда больше говорит об «обиженном» чем об «обижающем», — написала Собчак.

Большинство комментаторов не поддержали позицию телеведущей. Кроме того, одна из подписчиц вспомнила, как Собчак расплакалась на дебатах три года назад.

А сами плакали на дебатах. Каждого человека можно обидеть, даже очень стойкого, — написала женщина под постом.

К слову, этот комментарий стал одним из самых популярных и собрал 686 лайков от других пользователей. Речь идёт о дебатах 2018 года, когда Собчак «метила» в президенты. После того отказа ведущего Владимира Соловьёва предоставить ей дополнительное время и нескольких выкриков со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского она расплакалась и покинула студию.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал в беседе с NEWS.ru скандал в прямом эфире «Матч ТВ» с Бузовой.