Подарок Бузовой, увольнение Соседова, отъезд Асти: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Ольга Бузова, Сергей Соседов, Анна Асти

Певице Ольге Бузовой, чье финансовое состояние ухудшилось, подарили новый микроавтобус, журналист Сергей Соседов возмутился увольнению с НТВ, где вел ток-шоу «За гранью», исполнительница Анна Асти уехала из России не из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Бузовой подарили на день рождения?

Певице Ольге Бузовой подарили автомобиль на день рождения после того, как все узнали, что она восемь лет не меняла машину. Судя по опубликованному в Сети видео, артистке отдали в пользование черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, не уточняется.

Накануне мать Бузовой Ирина заявила, что доходы дочери стали меньше из-за ситуации в стране. Женщина рассказала, что у экс-ведущей «Дома-2» сейчас нет возможности поменять машину, на которой она ездит уже восемь лет.

«Оля все еще ездит на той же машине, и это вполне понятно. Сейчас нет возможности обновить ее. Оля хотела бы, но сейчас не время для роскоши. Доходы упали, и это не только ее проблема. Ситуация в стране осложнилась, и покупка автомобиля стала недоступной», — рассказала Ирина Бузова.

Ирина также упомянула, что сейчас ее дочь находится в сложной ситуации в своей личной жизни. Несколько недель назад появились слухи, что между ней и блогером Давой возможно возобновление отношений, но родственница певицы не придает им большого значения.

«Прошу вас, такого в принципе не может быть. Однако Оля быстро прощает и забывает, поэтому обычное общение вполне возможно. Но у них нет никакой ответственности друг перед другом, и они не крестили детей вместе», — рассказала Ирина.

В Telegram певица отметила, что провела праздник в компании близких людей. Машину артистка в видео с частной встречи не показала.

«Я провела вчерашний день именно так, как я мечтала. В кругу семьи и самых близких мне людей. Спасибо каждому, кто разделил со мной мой праздник. Спасибо большое за поздравления, цветы, за каждое доброе слово. Я вас люблю. Ваша Оля», — написала Бузова.

Ранее Бузова призналась, что стеснялась особенностей своего тела, однако избавиться от комплексов ей помогло телевидение. Звезда поделилась, что с опытом работы в кадре она узнала свои выгодные ракурсы, научившись скрывать недостатки и грамотно преподносить достоинства. Артистка заявила, что раньше не считала себя красавицей. Так, в школе она стеснялась своего большого размера ноги и «слишком широких» коленей, за которые подвергалась насмешкам одноклассников.

До этого телеведущая пожаловалась, что артистам приходится постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она указала, что это «очень тяжело», поскольку постоянные бьюти-процедуры утомляют.

Почему Соседова уволили с НТВ?

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новость о его увольнении из шоу «За гранью» стала для него неожиданной. Он добавил, что такого развития событий, по его мнению, не ждал и продакшен — исполнитель заказа по съемке программы.

«Абсолютно. И как мне показалось, оно было неожиданным для самого продакшена. Потому что НТВ выступает здесь в роли заказчика. Программу снимает продакшен. НТВ утверждает формат программы, тематику, ведущего, а продакшен — исполнитель», — пояснил Соседов в ответ на вопрос, было ли известие об увольнении неожиданным.

Он уточнил, что руководство продакшена не заинтересовано в перетурбации в ситуации с ведущими. Соседов заявил, что между ним и создателями шоу уже выстроилась слаженная работа.

«Со мной была четкая работа. Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге», — резюмировал критик.

При этом журналист отметил, что в телевидении всегда ведется «подковерная борьба». Некоторые решения, по его словам, спускаются сверху от влиятельных людей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

«Телевидение — это закрытое сообщество, там все под ковром. Вы никогда не найдете правды там. Идет подковерная борьба и залетают головы из-под ковра иногда. Меня так вот убрали. Это может быть с кем угодно. Там есть своя логика, безусловно, есть влиятельные люди, которые всем этим управляют», — сказал Соседов.

Журналист отметил, что во время съемок его мимика способна отразить разные эмоции, что являлось его преимуществом. По его словам, такого навыка нет ни у кого среди нынешних звездных телеведущих. Он подчеркнул, что все его переживания перед камерами искренние.

«За два с половиной часа съемок можно выбрать любые мои реакции. У меня очень пластичное видение. У меня есть слеза, где-то я могу заплакать. У меня грусть, тоска, у меня может быть смех, негодование, сочувствие. Я давал колоссальный спектр эмоций! Такого не показывает сегодня ни один ведущий на телевидении. И я говорил: вы выбирайте то, что вам надо, но я буду вести так, как чувствую», — говорит критик.

Журналист обещает, что зрители обязательно еще смогут увидеть его в телепередачах и интернет-проектах. Он поделился, что сейчас рассматривает предложения об участии в различных программах и проектах.

«Я ищу, ко мне поступают предложения о различных программах, предлагают разные порталы, небольшие каналы. Встречаюсь с людьми, обсуждаю. Есть интересные предложения, но нужно выбрать. Вы еще меня увидите, безусловно. Зрители и слушатели еще меня увидят и услышат и по телевидению, и в интернете. И не раз», — отметил Соседов.

Ранее шоумен Стас Барецкий вызвал Соседова на бой из-за критических высказываний последнего в адрес телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения. Барецкий добавил, что музыкальный критик «не потянул» работу в шоу «За гранью».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Почему Анна Асти уехала из России?

Анна Асти уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщало издание StarHit со ссылкой на инсайдера из близкого окружения певицы. По данным издания, операцию провели в начале месяца, как и планировалось, и она прошла успешно.

Источник утверждает, что у певицы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Из-за судорог в ноге девушка не могла нормально передвигаться. Осенью в одном из интервью она продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Утверждается, что отъезд Асти из России никак не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Вскоре артистка намерена вернуться в Россию и продолжить работу.

СМИ писали, что певица уехала из страны вместе с супругом, предпринимателем Станиславом Юркиным. Концерт Асти в Сочи, который должен был состояться в начале 2024 года, был перенесен. Кроме того, под угрозой отмены сейчас находится большой мартовский тур артистки. В некоторых российских городах призывают запретить выступления Асти.

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko в теории могли бы стать заменой Анне Асти на российской эстраде, однако сделать это будет крайне трудно. По его словам, все три артистки на слуху, а творчество Мари Краймбрери немного напоминает композиции Асти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мари Краймбрери

«Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию», — сказал Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, что Mary Gu здорово стартовала со своим альбомом «Дисней» в период пандемии, но потом «все затерялось». Тем не менее у исполнительницы невероятные перспективы. Кроме того, весомой единицей также считается певица Mia Boyko, хотя она и находится лишь в начале карьеры.

«Вырастет в профессиональном и музыкальном плане, хитовый репертуар, и все может быть. Но пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чуть зацеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива. Однако Анна Асти слишком заметная персона, тем более на „голой“ вечеринке она ничем не выделилась, просто выступила за гонорар. Я уверен, пройдет время и все встанет на свои места. Никто глобально не будет отменять Анну Асти», — подытожил Бабичев.

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