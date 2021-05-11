«Под фанеру и с начёсом»: Гостелефонд показал архивный концерт Киркорова

https://static.news.ru/photo/bf0c56a8-b2db-11eb-9ff2-96000091f725_660.jpg Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России / youtube

Гостелерадиофонд опубликовал архивные кадры с сольного концерта российского певца Филиппа Киркорова, который состоялся в 1991 году. В опубликованном отрывке певец исполняет песню «Ты мне скажи».

Я хочу спеть новую песню, которую для меня написал композитор Раймонд Паулс, стихи написал Илья Резник. Для меня это большой подарок, — говорит Киркоров перед тем как начать петь и озвучивает название песни.

Но как только он заканчивает говорить, почти без перерыва начинается сама песня. Пользователи Сети, которые просмотрели это видео на Youtube, уверены, что Киркоров не успел за фонограммой, потому что она «включилась слишком неожиданно».

«Фанера включилась, а Филя не ожидал», «Фонограмма как-то рано пошла», написали пользователи.

Они также отмечали, что причёска у него тогда была «просто огонь» и начёс его совсем не портил. «Какие у него красивые волосы были», — поностальгировали женщины.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров поругался с юристом Екатериной Гордон из-за Бузовой. После того как российская певица и телеведущая попала в больницу и была прооперирована, в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыли причин госпитализации. На это отреагировала звёздный юрист Катя Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».