«Почувствовала себя Майклом Джексоном»: Алсу о самом памятном концерте Певица Алсу назвала свой концерт в Монголии самым запоминающимся за всю жизнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Певица Алсу на фестивале Best Music Fest призналась, что наибольшее впечатление за всю карьеру на нее произвел концерт в Монголии, сообщил корреспондент NEWS.ru. По словам исполнительницы, на стадионе собралось больше 30 тысяч человек, поэтому она ощущала себя королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Мне больше всего запомнилась Монголия. Это было очень много-много лет назад. Это был стадион, было больше 30 тысяч человек. Я почувствовала себя просто Майклом Джексоном, потому что я ехала из аэропорта и за мной ехал кортеж из машин, поклонников. Безумие! — вспомнила артистка.

Особенно Алсу впечатлил тот фактор, что в Монголии не все говорят на русском языке, однако это не мешало подпевать всему стадиону. Сам концерт прошел больше 20 лет назад, обратила внимание она.

Ранее StarHit писал, что супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов появлялся дома только наездами. Отмечалось, что пара не жила вместе более полугода и постоянно ругалась. Именно это и могло стать причиной развода, предположили журналисты.

До этого в Сети появились сообщения, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась расторгнуть брак. По словам источника из окружения пары, о многочисленных похождениях предпринимателя знала вся Москва. Певица при этом пыталась долгое время спасти отношения.