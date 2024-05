«Почти умерла»: Селин Дион рассказала о своем заболевании Селин Дион заявила, что «почти умерла» в борьбе с неврологическим заболеванием

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадская певица Селин Дион рассказала, что «почти умерла» во время борьбы с диагностированным неврологическим заболеванием под названием «синдром мышечной скованности». Она отметила, что сейчас чувствует себя намного лучше, пишет Mirror.

Почти умерла. <...> Это было страшное время, — уточнила Дион.

Недуг является прогрессирующим и неизлечимым. Пациенты с данным синдромом испытывают проблемы с подвижностью, так как организм атакует собственные нервные клетки. В мышцах постепенно усиливаются спазмы, а впоследствии они становятся ригидными.

Исполнительница хита My Heart Will Go On добавила, что заболевание повлияло на ее голосовые связки. Она также выразила уверенность, что если однажды ее тело «откажется бежать, то пойдет пешком».

Ранее Селин Дион сообщила, что выпустит фильм о болезни, изменившей ее жизнь. Знаменитость добавила, что в кинокартине I am: Celine Dion будет показан честный взгляд на борьбу с недугом. Режиссером проекта стала Ирен Тейлор Бродски, известная по своей короткометражке «Последний дюйм».

О проблемах певицы со здоровьем впервые стало известно в декабре 2022 года. Из-за болезни она отменила свыше 40 концертов, а в 2023 году в Сети появилась информация о том, что знаменитость полностью утратила контроль над телом.