«Почти не общаются»: «7Дней.ru» сообщил о ссоре Орбакайте и Пугачевой «7Дней.ru»: Орбакайте могла выпустить новую песню, чтобы досадить Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

«7Дней.ru» сообщил о том, что певица Кристина Орбакайте выпустила новый сингл «Опасно» через пару дней после релиза новой песни Аллы Пугачевой «Ложный стыд», чтобы «сбить интерес» публики к премьере своей матери. По предположению авторов издания, Орбакайте подстроила эту ситуацию, чтобы доказать свое превосходство. В сообщении говорится, что в последнее время отношения Орбакайте и Пугачевой испортились и они почти не общаются.

По данным «7Дней.ru», Орбакайте собирается посетить несколько городов Израиля, но не для того, чтобы повидаться с матерью. Певица планирует дать там четыре концерта в июне.

Ранее сообщалось, что Орбакайте планирует продать особняк, который ей подарила Пугачева. За трехэтажный дом на территории Истринского водохранилища она рассчитывает выручить 125 млн рублей. Площадь особняка составляет 760 квадратных метров. В нем пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории есть свой выход к воде, спортивная и детская площадки и домик для персонала.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о согласии Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце, где 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев. Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней. Однако пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что на данный момент в составе артистов программы имени Орбакайте нет.