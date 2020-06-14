«Почки сразу отказали»: Бабкина рассказала, как лежала в коме

https://static.news.ru/photo/115a2f74-aeec-11ea-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина рассказала, как ей удалось победить коронавирус. По её словам, болезнь застала её врасплох. На момент прибытия в больницу лёгкие были поражены на 80%, и артистку экстренно ввели в кому.

Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов лёгких. Почки сразу отказали. Я не могла выйти потом из комы. Слышала в коме, что говорят доктора. Но всё происходило словно из другого пространства, — объяснила она в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Звезда добавила, что до заражения соблюдала все меры предосторожности. Кроме того, до того как попасть в больницу, у неё не было никакой симптоматики. По словам Бабкиной, всё произошло за один день.

Я не терпела и не страдала. Просто проснулась утром и мне стало плохо, — вспоминает она.

Как отметила звезда, её почти сразу ввели в кому. В реанимации она пробыла две недели. В общей сложности Бабкина болела около месяца. Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти. Врачи, по её словам, готовились к худшему. Когда опасность миновала и певицу переводили из реанимации в обычную палату, медики сообщили, что вероятность выжить у неё была минимальной.

Певица рассказала, что её сын Даниил также переболел COVID-19. Инфекция у него протекала в достаточно тяжёлой форме. Он выписался из клиники практически одновременно с ней, писал NEWS.ru.