«Почему я раньше этого не сделал?»: футболист Смолов рассказал об отцовстве Футболист Смолов рассказал, как изменилась его жизнь после появления ребенка

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Федор Смолов

В прошлом году футболист Федор Смолов стал отцом, у них с женой — блогером Кариной Истоминой — родилась дочь. В интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу» нападающий «Динамо» рассказал о своих эмоциях и посетовал, что не сделал этого раньше.

Еще лучше, чем себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: почему я раньше этого не сделал. Настолько круто, — сообщил Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на диджее, модели и блогере Карине Истоминой и опубликовал фотографию со своей избранницей в соцсети. Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке. После заключения брака девушка взяла фамилию мужа.

15 ноября супруга Смолова родила дочь, о чем сообщили в пресс-службе московского «Динамо». Коллеги по клубу пожелали жене футболиста и ребенку здоровья. На фото видно, как спортсмен держит младенца на одной руке и улыбается.

В ноябре Смолов подарил 29-летней жене Карине автомобиль Porshe Cayenne на День матери, о чем она сообщила в своем блоге. Смолова опубликовала фото подарка, цена которого может колебаться от семи до 30 млн рублей и призналась 33-летнему супругу в любви.