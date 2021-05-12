«Почему ты раньше молчала?»: Валерию удивило признание Прокловой

https://static.news.ru/photo/c99c17b4-b3b4-11eb-8dc0-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: vk.com/valeriya_official

Валерия отреагировала на признание Елены Прокловой в том, что в юном возрасте она стала жертвой домогательств. Как пишет KP.RU, певицу удивил поступок актрисы.

По словам исполнительницы, говорить о таких вещах нужно тогда, когда это происходит, а не 30 лет спустя, как это делают голливудские звёзды.

В случае с Прокловой я не понимаю: ну зачем? Что человек хотел этим сказать? Конечно, такие случаи имеют место, так было всегда, на протяжении веков. Но почему надо говорить об этом 50 лет спустя? Чтобы что? Почему ты раньше-то молчала, целых 50 лет? — возмутилась певица.

Она усомнилась в том, что актриса боялась рассказать о случившемся из-за страха потерять работу. Валерия считает, что эти признания всего лишь дань моде.

Её успешная карьера давно уже позади. Она прекрасная актриса, много снималась, потом была телеведущей... Но мне кажется, что такие заявления сейчас — это дань моде, — добавила она.

Ранее актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что её коллега Елена Проклова не за бесплатно рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. Она считает, что Проклова, если к ней действительно проявляли излишнее внимание на площадке, должна была говорить об этом именно в тот момент, когда это произошло.