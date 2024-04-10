Певец Сергей Пенкин заявил, что никогда не замечал странностей за бывшим участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым, тело которого обнаружили около его дома в центре Москвы. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что его товарищ всегда был стабилен и поддерживал других. По словам Пенкина, все, что пишут СМИ о проблемах с психикой у Кунгурова, является их догадками и домыслами.
Ничего такого (странностей. — NEWS.ru) не замечал за ним никогда. Я его знал только с хорошей стороны. Все, что пишут, это догадки и домыслы. Он всегда был стабилен и поддерживал других. <...> Не знаю, почему так происходит. Это большая потеря, — сказал Пенкин.
Он назвал Кунгурова хорошим артистом с потрясающим баритонов. По его словам, гимн в исполнении экс-участника «Голоса» звучал патриотично и пронзительно. Пенкин признался, что запомнил Кунгурова открытым и веселым человеком, который любил шутить.