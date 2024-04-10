«Почему так происходит»: Пенкин о состоянии Кунгурова перед смертью Пенкин заявил, что не замечал странностей за умершим певцом Кунгуровым

Певец Сергей Пенкин заявил, что никогда не замечал странностей за бывшим участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым, тело которого обнаружили около его дома в центре Москвы. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что его товарищ всегда был стабилен и поддерживал других. По словам Пенкина, все, что пишут СМИ о проблемах с психикой у Кунгурова, является их догадками и домыслами.

Ничего такого (странностей. — NEWS.ru) не замечал за ним никогда. Я его знал только с хорошей стороны. Все, что пишут, это догадки и домыслы. Он всегда был стабилен и поддерживал других. <...> Не знаю, почему так происходит. Это большая потеря, — сказал Пенкин.

Он назвал Кунгурова хорошим артистом с потрясающим баритонов. По его словам, гимн в исполнении экс-участника «Голоса» звучал патриотично и пронзительно. Пенкин признался, что запомнил Кунгурова открытым и веселым человеком, который любил шутить.