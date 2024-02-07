Почему Пересильд покинула Россию? Последние новости шоу-бизнеса 7 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд и ее возлюбленный Михаил Тройник улетели из России, концерты Кристины Орбакайте отменяют; «Маска» и Филипп Киркоров, «Новая Фабрика звезд». Какие последние новости шоу-бизнеса 7 февраля?

Почему Пересильд уехала из России

Артисты Михаил Тройник и Юлия Пересильд покинули Россию и отправились в путешествие в Китай. Об этом актер написал в своем личном блоге, где также поделился фотографиями с отдыха. В частности, влюбленные посетили провинцию Хайнань.

«Мы вырвались из зимы на Хайнань, и вот первый фоторепортаж», — отмечается в публикации Тройника.

На настоящий момент неизвестно, как долго продлится поездка пары в Китай и когда они вернутся в Россию.

О романе актеров стало известно осенью 2022 года, спустя пять месяцев после первого свидания. Юлия и Михаил вместе посетили церемонию OK! Awards «Больше, чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. Недавно в Сети распространились слухи, что актеры сыграли тайную свадьбу, однако в ответ знаменитость посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Что с концертами Орбакайте в России

Выступления певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок, сообщил ТАСС организатор концертов Сергей Зайцев. По его словам, причиной стали трудности с логистикой.

«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов. Совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура в Благовещенске и Хабаровске на другие даты, о которых будет сообщено позже. Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть», — уточнил Зайцев.

У Орбакайте было запланировано два выступления в Благовещенске 15 и 16 марта. В Хабаровске артистка должна была дать концерт 18 марта.

Ранее активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций просили отменить концерт Орбакайте в Амурской области.

Будет ли Киркоров в новом сезоне шоу «Маска»

Накануне телеканал НТВ сообщил, что премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Представители телеканала без объяснения причин заявили, что передача выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля.

Народный артист России Филипп Киркоров был членом жюри «Маски» на протяжении четырех сезонов, однако из-за скандала вокруг «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой участие поп-короля в проекте под вопросом.

Сейчас неизвестно, появится ли певец в пятом сезоне передачи. Поклонники программы предположили, что перенос премьеры «Маски» связан со скандалом вокруг Киркорова, которого в итоге заменят. Они предложили взять в жюри Николая Баскова, Ольгу Бузову или Иду Галич вместо Киркорова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто будет наставником в «Новой Фабрике звезд»

Первым наставником «Новой Фабрики звезд», чье имя раскрыл телеканал ТНТ перед перезапуском музыкального проекта, стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В своем Telegram-канале исполнитель сообщил, что генеральный директор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

По словам Жукова, когда проект впервые запустили, он стал настолько популярным и востребованным, что у группы «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов и корпоративов. Тогда он всерьез задумался о том, стоит ли ему продолжать музыкальную карьеру.

«Поэтому, когда мне позвонила Тина Канделаки с предложением возглавить „Новую Фабрику звезд“, я сказал ей, что ненавижу „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда-то „Руки Вверх!“», — добавил музыкант.

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