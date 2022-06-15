«Почему она стала старой женщиной?»: комик Белый высказался о Пугачевой Стендап-комик Белый: Алла Пугачева стала «женой декабриста»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Российский стендап-комик Руслан Белый рассказал в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой» о своем отношении к певице Алле Пугачевой, которая ранее уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным. По его мнению, у Примадонны не было серьезных оснований покидать страну, но она решила поддержать супруга.

Ну ты понимаешь, что Пугачева прямо сейчас жена декабриста? Был бы я хорошим пародистом, я бы ее сейчас показал. В итоге она просто поехала за мужем. Я в этом ключе провоцирую людей, с которыми у меня споры. То есть мне нравится задавать вопросы: а Алла Пугачева тоже мразь сейчас? — размышляет комик.

Также Белый выразил недоумение по поводу слов главреда RT Маргариты Симоньян, которая ранее заявила, что Галкин «для личного обогащения, для пути в карьере» женился «на пожилой женщине».

Маргарита напала и сказала, что Галкин «женился на старой женщине». Это же Алла Пугачева! Почему она вдруг стала просто старой женщиной? — удивился он.

Пугачева и Галкин покинули Россию сразу после объявления военной операции на территории Украины. Галкин неоднократно высказывался против военных действий РФ на Украине, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.