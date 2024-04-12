«Почему нет»: Пригожин высказался об артистах в политике Продюсер Пригожин поддержал стремление артистов заниматься политикой

Если российские артисты хотят заниматься политикой и приносить пользу государству, в этом нет ничего плохого, рассказал российский бизнесмен и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук». В частности, он прокомментировал заявление певца и сына Олега Газманова Родиона о том, что тот хочет пойти в политику. По словам Пригожина, никто не может запретить музыканту это.

Возможно, Родион нашел себя в этом. Если этот артист действительно хочет принести пользу государству, региону, стране, то почему нет, мы же не можем ему запретить, — заявил продюсер.

В качестве примера Пригожин привел певца Иосифа Кобзона. По его мнению, музыкант был «абсолютно органичен» в Государственной думе. Пригожин отметил, что Кобзон прекрасно работал над законами, лично встречался с избирателями и ему всегда было, что сказать.

Каждый человек имеет право быть избранным и быть полезным. Ни я, ни вы не можете определить технологию приспособления человеческого разума, — уверен продюсер.

В ходе мероприятия Пригожин также ответил на вопрос о своей жизни через 10 лет. По его мнению, нет ничего лучше стабильности. При этом бизнесмен признался, что не может представить себя через такой большой срок.