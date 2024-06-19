«Почему нет Ивлеевой?»: Анисимов высказался по поводу премии МУЗ-ТВ Телеведущий Анисимов заявил об отсутствии Ивлеевой премии МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущий Константин Анисимов был удивлен, что блогер Анастасия Ивлеева не вела премию МУЗ-ТВ. В беседе с NEWS.ru на праздновании 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 он напомнил, что певицу Лолиту, которая была гостем на «голой вечеринке», пригласили на мероприятие, несмотря на так называемую «отмену».

Лолита же была на «голой вечеринке», ее пригласили. А почему нет Ивлеевой? Но я не МУЗ-ТВ, я просто человек, который безгранично любит канал и принимает решения так, как они приняты руководством, — отметил он.

Сам ведущий признался, что и сам не отказался бы от приглашения быть ведущим. Он бы его как минимум рассмотрел. Кроме того, его озадачило отсутствие журналиста Ивана Урганта на мероприятии.

Они назвали премию «Возвращение». Я не знаю, почему они не позвали Урганта вести премию МУЗ-ТВ. Это было бы хорошее возвращение в прямом смысле этого слова, — констатировал собеседник издания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По предварительным данным, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Уточняется, что ФНС заинтересовалась деятельностью Ивлеевой после организованной ею «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». По информации Telegram-канала Mash, в декабре 2023 года долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей, такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов за функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.