«Почему надо все превратить в могилу?»: Пригожин о восстановлении «Крокуса» Пригожин выступил за восстановление «Крокус Сити Холла»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в ходе пресс-конференции по случаю приближающегося юбилея выразил надежду, что владельцы «Крокус Сити Холла» бизнесмены Араз Агаларов и его сын Эмин восстановят концертный зал после теракта. По его словам, в память о погибших в заново отстроенном «Крокусе» могли бы установить мемориальную доску, передает корреспондент NEWS.ru.

Если хватит сил и возможностей у семьи Агаларовых заново отстроить этот зал и сделать там мемориальную доску, — почему нет? Почему надо обязательно все сломать и перестать жить. Все превратить в могилу? В кладбище? Ну это невозможно, понимаете, жизнь продолжается, ни один человек в мире не застрахован от террористической атаки, — сказал Пригожин.

Продюсер напомнил, что концертный зал назван именем советского певца Муслима Магомаева. По его мнению, «Крокус» можно назвать памятником артисту.

Если ты рушишь памятник — это вандализм. Если вы снесли памятник и не будете его восстанавливать, оставите его в том же виде? Нет, конечно же. Если вы спросите мое мнение, нужен ли этот зал — конечно же, нужен, — подчеркнул Пригожин.

Также продюсер раскритиковал уехавших из страны артистов, которые раньше поддерживали власть, но в один момент решили «хлопнуть дверью». Пригожин обвинил покинувших Россию звезд в том, что из-за рубежа они пытаются консолидировать народ вокруг собственного недовольства политическим режимом.