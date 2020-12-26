Победительница шоу «Пацанки» описала свои отношения с Биланом

Победительница реалити-шоу «Пацанки» Анастасия Петрова заявила, что назвать дружескими свои отношения с певцом Димой Биланом не может.
В своём первом после победы интервью в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» девушка рассказала, что у неё с Димой «нет каких-то точных отношений» и описать их она не может. По словам Петровой, этот вопрос следует задать самому исполнителю.
Мы общаемся, можно так сказать. Подарки мне никто не дарил, но двери открывают, — поделилась она.
Ранее сам Билан заявлял, что испытывает симпатию к Анастасии и она взаимна.
Также победительница «Пацанок» рассказала о своих первых в жизни отношениях. По её словам, это произошло, когда ей было 14 лет.
Это был мальчик Андрей. Я шесть месяцев с ним встречалась и не целовалась с ним, а он хотел со мной расстаться. В итоге мы с ним поцеловались через шесть месяцев, но через три месяца расстались, — поделилась девушка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Дима Билан признался, что на самом деле у него сложились непростые отношения с примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой из-за того, что он не может представить себя ровней знаменитой певице.