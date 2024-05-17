Победительница «Голоса» заявила об отношениях с сыном российской звезды Победительница «Голоса» Соломахина рассказала об отношениях с сыном Гагариной

Фото: Пресс-служба Первого Канала

Победительница телешоу «Голос» Виктория Соломахина заявила, что состоит в отношениях с сыном Полины Гагариной от актера Петра Кислова Андреем, с которым она познакомилась на телепроекте, пишет издание Voice. По ее словам, влюбленность не помешала девушке отдавать все силы проекту. Соломахина отметила, что «впитывала как губка» каждое наставление Гагариной.

С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но, я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами, — сказала призер «Голоса».

Ранее стало известно, что американский актер Том Круз начал встречаться с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Как писало издание Daily Mail, 61-летний актер официально объявил об отношениях с 36-летней дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Источник издания отмечал, что пара не фотографируется вместе, поскольку не хочет афишировать свои отношения.

До этого сообщалось, что солист итальянской группы Måneskin Дамиан Давид посетил гала-концерт музыкального продюсера Клайда Дэвиса в Беверли-Хиллз. На мероприятии он появился с американской актрисой Дав Кэмерон, которую поцеловал прямо перед камерами журналистов. Таким образом певец подтвердил слухи об отношениях с 28-летней звездой.