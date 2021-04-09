Победитель первого сезона «Маски» рассказал, кто скрывается в костюме Змеи

https://static.news.ru/photo/ce1d6d36-9930-11eb-b4cd-96000091f725_660.jpg Фото: Маска/facebook.com

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой внимательно следит за проектом и, как и все зрители, старается угадывать участников.

По словам артиста, с самого начала шоу он болел за Солнце, под маской которого оказалась Марина Кравец.

Я болел за Солнце и был уверен, что это Кравец изначально, но, к сожалению, она выбыла. Это всё-таки шоу, здесь важную роль играет и везение. Но думаю, что Марину можно было ещё немного попридержать, она очень талантливая, ей было, что ещё показать, — отметил певец.

Теперь он отдаёт предпочтение Змее. Цой уверен, в костюме рептилии выступает Светлана Лобода или Екатерина Варнава, передаёт «Собеседник».

Как писал NEWS.ru, зрители шоу «Маска» продолжают гадать, какие звёзды прячутся за яркими костюмами. Некоторые поклонники проекта сошлись во мнении, что пора рассекретить Змею. Они предполагают, что под маской рептилии скрывается телеведущая Ксения Собчак. Некоторые юзеры утверждают, что соответствующая информация появилась в Сети.