Победитель шоу «Голос» поддержал «Голубые огоньки» Певец Захаров: «Голубые огоньки» должны объединять россиян вокруг государственных идей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Певец Петр Захаров

«Голубые огоньки» должны остаться в сетке новогодних программ, заявил в комментарии для «Слово и Дело» певец, победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров. Однако, по его мнению, такие концерты не должны быть абстрагированной от спецоперации, поскольку задача подобных шоу — объединять людей вокруг государственных идей.

Нельзя исключать наши эфиры из контекста происходящего <...> Задача голубых экранов — объединять людей вокруг главной государственной идеи на сегодняшний день, главной государственной повестки, — отметил певец.

«Голубые огоньки» при этом не должны быть заполнены военными песнями и призывами, считает артист. По его словам, ценность культурного фронта состоит в том, чтобы объяснять россиянам, ради чего идет борьба в ходе спецоперации.

Ценность культурного фронта именно в том и состоит, чтобы, ничего не крича и не доказывая, показывать, за что мы сражаемся. Не за бокал шампанского, а за что-то гораздо более глубокое, — добавил Захаров.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что из-за отъезда Максима Галкина (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022) и Аллы Пугачевой из России «Голубой огонек» не останется без звезд, даже несмотря на то, что из-за спецоперации в регионах отменяются концерты многих артистов. По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.