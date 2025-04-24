Победитель «Народного артиста» певец Алексей Гоман заявил «Леди Mail», что больше не планирует жениться. По его словам, ему сложно представить женщину, которая заставит его задуматься о свадьбе.
Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа, — объяснил актер.
Гоман отметил, что тяга к одиночеству влияет на его решение не участвовать в некоторых телепроектах. Во внерабочее время он также предпочитает уединение.
Ранее стало известно, что актер Данила Козловский впервые за два года выступит в Москве с моноспектаклем на сцене Театра Эстрады. Артист представит постановку FRANK. В анонсе мероприятия говорится, что моноспектакль уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей во всем мире.