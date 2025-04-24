Победитель «Народного артиста» раскрыл, почему больше не готов к браку Певец Гоман заявил, что не видит себя в новом браке и предпочитает одиночество

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алексей Гоман

Победитель «Народного артиста» певец Алексей Гоман заявил «Леди Mail», что больше не планирует жениться. По его словам, ему сложно представить женщину, которая заставит его задуматься о свадьбе.

Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа, — объяснил актер.

Гоман отметил, что тяга к одиночеству влияет на его решение не участвовать в некоторых телепроектах. Во внерабочее время он также предпочитает уединение.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский впервые за два года выступит в Москве с моноспектаклем на сцене Театра Эстрады. Артист представит постановку FRANK. В анонсе мероприятия говорится, что моноспектакль уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей во всем мире.