«Победа» подала заявление в полицию на экс-участника «Король и Шут» Mash: «Победа» подала заявление в полицию на рокера Леонтьева из-за медсправок

Telegram-канал Mash сообщает, что авиакомпания «Победа» обратилась в полицию по поводу подозрения в подделке медицинских справок бывшего участника группы «Король и Шут» и лидера «Северного флота» Александра Леонтьева. По информации канала, рокер и его жена якобы подделали справки о болезни, чтобы вернуть билеты на рейс.

По версии Mash, в декабре прошлого года музыкант с супругой приобрели билеты на рейсы «Победы» из Внуково в Газипашу и обратно за 35 тысяч рублей, но планы изменились из-за плохого самочувствия, и им пришлось вернуть билеты. Как уточнил источник, пара предоставили справки, которые авиакомпания считает поддельными, поскольку они не прошли проверку. В результате компания подала заявление в полицию. В сообщении говорится, что сам Леонтьев отказался давать комментарии.