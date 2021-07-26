«По ней стилист плачет»: экс-главред Vogue раскритиковала Рудковскую

Бывший главный редактор модного журнала Vogue Карин Ройтфельд раскритиковала образ продюсера Димы Билана — Яны Рудковской — в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Она заявила, что по жене Евгения Плющенко «стилист плачет».

В рамках беседы Ксения Собчак показала своей героине фотографии нескольких светских львиц. На одном из снимков была изображена Яна Рудковская, одетая в мешковатый наряд.

По ней (Яне Рудковской. — NEWS.ru) стилист плачет. У неё отличная фигура, её нужно подчеркивать, а не думать о необычных нарядах, которые скрывают к тому же все прелести. Мне не нравится, — прокомментировала Карин.

С 18 лет Ройтфельд работала в качестве модели и позировала для многих известных брендов: Gucci, Versace, Yves Saint-Laurent и Calvin Klein. Затем её пригласили в журнал Elle в качестве стилиста. В 1998 году она совместно с фотографом Марио Тестино стилизовала обложку первого выпуска российской версии журнала Vogue, для которого снялись Амбер Валетта и Кейт Мосс. В 2001 году Ройтфельд заступила на должность главного редактора французского Vogue и пробыла на этом посту 10 лет, закончив сотрудничество с журналом в 2011 году.

Ранее Рудковская рассказала о том, во сколько ей обошлось суррогатное материнство. По словам продюсера, суммарные расходы составили около 2 миллионов рублей.