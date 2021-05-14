«По альфонсам пошла»: зрители возмутились хайпом Азизы у Малахова

https://static.news.ru/photo/c287cb74-b514-11eb-af8f-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: instagram.com/azizamuhamedova

Российская певица Азиза скоро выходит замуж за итальянца Александро Лортэ, который младше её на 17 лет. Выпуск передачи «Прямой эфир» ей и её возлюбленному посвятил Андрей Малахов. Он пригласил пару в студию и рассказал, как в молодости певица отказала самому Филиппу Киркорову.

Зрителям не понравилось, что Азиза «скатилась до того, что пиарится на собственной свадьбе». Они жёстко прошлись по 57-летней артистке и её жениху. Особенно им не понравилось, что ради сиюминутной славы певица даже готова сниматься в сомнительных сюжетах Малахова в ванной. В сюжете журналиста артистка наслаждается пенной ванной, в которую её избранник льёт шампанское и кидает лепестки роз.

Потом будет передача о разбитом сердце Азизы, мексиканские сериалы отдыхают по сравнению с нашими звёздами, — написал один из пользователей под видео на YouTube.

«Ну в России для неё мужчин уже не нашлось. Дай бог, чтобы не очередной альфонс. Как настохорошели эти ретрозвёзды, находящиеся в вечном поиске женихов», «Продолжение сериала „Катя и Гоген“», посетовали зрители.

Но были и те, кто поддержал свою любимицу. Они желали молодым счастья и «не слушать, что про них говорят злые языки».

Поддержать на шоу певицу пришла и телеведущая Ангелина Вовк, которая посоветовала «приглядеться к нынешнему избраннику», чтобы не разочароваться, как в предыдущих отношениях. Сама 78-летняя Вовк также ранее намекнула на серьёзный роман с 47-летним певцом Юлианом. Он прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе с Ангелиной Вовк.