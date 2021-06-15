«Плюёт вам в глаза»: Пригожин прошёлся по Моргенштерну

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «прошёлся» по рэперу Моргенштерну в интервью порталу ФАН. По его словам, исполнитель «плюёт вам в глаза», но людям это нравится. Шоумен отметил, что звезда предлагает фанатам «пить его мочу», а публика это принимает.

Пригожин добавил , что Алишев Валеев (настоящее имя Моргенштерна) удачно отыскал нишу и образ, эксплуатируемый для своей аудитории. Продюсер отметил и талант рэпера, его эпатаж на сцене, а присутствие Валеев в шоу-бизнесе Пригожин назвал примером успешного маркетинга.

Шоумен считает, что выбери Валеев карьеру актёра, то смог бы добиться успеха и в театре, и в кино, отбросив весь негатив, исходящий от него сейчас. Он добавил, что осуждать рэпера не имеет смысла, так как публика принимает его треки и ходит на концерты. Пригожин резюмировал, что критиковать следует не его, а поклонников.

Накануне Валеев обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. Он пояснил, что жалоба подана не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что на судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.

После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.