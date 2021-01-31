Плющенко умилил поклонников трогательным видео с маленьким сыном

https://static.news.ru/photo/d1ccb15a-6422-11eb-b181-96000091f725_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко растрогал поклонников, опубликовав видео общения с маленьким сыном. Фигурист лежит на диване, держит пятимесячного малыша на руках.

Рядом с отцом и сыном сидит домашний питомец, он лижет малыша в щёку.

Фифа целует тебя, да? А ты? — приговаривает спортсмен, целуя сынишку.

Поклонники отметили, как подрос мальчик. У пары есть ещё старший сын — восьмилетний Александр, который более известен как Гном Гномыч. Мальчик усердно тренируется на льду и показывает недюжинные успехи в фигурном катании.

А недавно музыкальный продюсер Яна Рудковская узнала имя автора заказной статьи о болезни её восьмилетнего сына Саши от фигуриста Евгения Плющенко. По её словам, обнародование личности составителя «мерзкого пасквиля» станет огромным шоком для многих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика.