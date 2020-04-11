Четыре машины продуктов: Плющенко рассказал, как готовился к самоизоляции

https://static.news.ru/photo/779933f8-7bec-11ea-8073-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что не испытывает проблем с продуктами, находясь на самоизоляции. По его словам, к режиму ограничений он подготовился загодя и основательно.

Хорошим подспорьем, по его словам, стало подворье в Ленинградской области, где есть неплохой запас продуктов. При необходимости их могут привезти оттуда личные помощники.

Всё остальное было закуплено в супермаркете.

Я поехал в магазин и закупил четыре машины продуктов. В принципе, у нас всё необходимое есть, — рассказал Плющенко в интервью «Фонтанке».

Что касается хлеба, то его семейство печёт самостоятельно.

В челом же, как писал NEWS.ru, россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и пока что не прочувствовали полноту мер, введённых властями из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.