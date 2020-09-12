Плющенко поздравил Рудковскую со «стальной» свадьбой трогательным снимком

https://static.news.ru/photo/970e3824-f4db-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская и Евгений Плющенко Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Фигурист Евгений Плющенко поздравил с 11-летием совместной жизни свою жену, продюсера Яну Рудковскую. В социальной сети он разместил трогательный снимок из прошлого, на котором Плющенко и Рудковская целуются и обнимаются.

11 years wedding anniversary. Стальная свадьба — это сильно, — написал двукратный олимпийский чемпион в Instagram.

Подписчики поздравили пару и пожелали счастья.

Отношения Плющенко и Рудковской начались на «Евровидении» в 2008 году. Тогда они вместе привели к победе на конкурсе певца Диму Билана. В начале 2013 года у звездного семейства на свет появился сын Саша. Мальчик делает успехи в фигурном катании. Он уже не раз побеждал на соревнованиях, где были ребята старше его по возрасту. Плющенко и Рудковская мечтают, чтобы их сын в будущем стал олимпийским чемпионом.

Ранее Яна Рудковская в шуточной форме прокомментировала видео с тренировок мужа. Евгений Плющенко опубликовал свежий ролик с тренировки из ледового дворца, писал NEWS.ru.