Плющенко показал фото трёхмесячного сына в новогоднем наряде

https://static.news.ru/photo/d8150000-4c10-11eb-bf9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: plushenkoofficial/instagram.com

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в социальной сети фото трёхмесячного сына Арсения. Малыша в прошлом году ему подарила супруга — продюсер Яна Рудковская. Родители нарядили малыша в новогодний наряд, надев крохе колпак Санта-Клауса. Однако головной убор оказался слишком большим и «сполз» мальчику на глаза. Ему пришлось позировать на руках у папы и на фоне украшенной ёлки.

С Новым Годом! С Новым счастьем! Всем здоровья и добра! — написал спортсмен под постом на своей официальной странице в Instagram.

Для фигуриста Арсений стал третьим ребёнком. Помимо семилетнего Саши от Яны Рудковской у него растёт 14-летний Егор от первого брака с Марией Ермак. Накануне продюсер поспешила рассказать о высоких гостях, которые побывали на премьере балета её мужа Евгения Плющенко. Олимпийский чемпион представил шоу «Лебединое озеро». При разрешённых 25% все места в зале были заполнены. Посмотреть новинку пришли Сергей Полунин, Филипп Киркоров, которых Рудковская тут же сняла на камеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, провёл тренировку под композицию певца Филиппа Киркорова «Снег». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.