Плющенко показал дома Косторной и Трусовой на территории своей академии

https://static.news.ru/photo/62c12d5e-54eb-11eb-bd77-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова и Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виртуальную экскурсию по территории своей академии провёл двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Среди прочего он показал коттеджи, где живут Юлия Липницкая, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Дроны запускать не надо. И обижаться, что их сбили. Спасибо за внимание! Надеюсь, любопытных у нас больше не будет. Не мешайте работать, — отметил Плющенко.

Ранее Плющенко рассказал, что построил на своём участке каток и коттеджи для фигуристок. 12 января в прессе появились фотографии, на которых якобы изображены коттеджи, но супруга Плющенко, Яна Рудковская, назвала эти фото фейками.

7 января старшему сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Александр Плющенко тоже занимается фигурным катанием и уже выигрывает турниры в своей возрастной категории.

Как писал NEWS.ru, Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.