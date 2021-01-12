Плющенко показал дома Косторной и Трусовой на территории своей академии

Ранее Плющенко рассказал, что построил на своём участке каток и коттеджи для фигуристок. 12 января в прессе появились фотографии, на которых якобы изображены коттеджи, но супруга Плющенко, Яна Рудковская, назвала эти фото фейками.
7 января старшему сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Александр Плющенко тоже занимается фигурным катанием и уже выигрывает турниры в своей возрастной категории.
Как писал NEWS.ru, Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.