Плющенко купил две люксовые машины в кредит SHOT: Плющенко купил две люксовые машины в кредит стоимостью 50 млн рублей

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Евгений Плющенко

Telegram-канал SHOT сообщает, что фигурист Евгений Плющенко за последнюю неделю оформил кредиты в двух банках, чтобы приобрести два люксовых автомобиля. По данным канала, общая стоимость машин может достигать 50 млн рублей.

SHOT сообщает, что сначала Плющенко взял для семьи минивэн Mercedes-Benz V-Класс в кредит на пять лет под 14% годовых, такой автомобиль оценивается примерно в 15–20 млн рублей, позже фигурист решил порадовать своего сына Александра, известного как Гном Гномыч, Mercedes-Benz G 63 AMG, о котором тот всегда мечтал. Покупка обошлась семейству больше чем в 30 млн рублей, на этот раз кредит он оформил на семь лет.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети». Александра Апраксина решила попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей. Об обмане Апраксина узнала лишь спустя сутки после его подписания.

Девушка уже обратилась в полицию с заявлением на модельное агентство, обманом оформившее на нее кредит. По ее словам, она хочет предать это дело огласке, чтобы защитить доверчивых людей от мошенников, «наживающихся на мечте».

Адвокат Леонид Исаев заявил, что у Апраксиной есть все шансы получить свои деньги обратно. По его словам, ей должны были выдать документы, подтверждающие выдачу средств должнику. Если их нет, то она может оспорить задолженность в суде.