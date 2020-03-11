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Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор посвятил трогательную публикацию рано ушедшей из жизни маме. Он опубликовал фото Надежды Горшечковой, которая была одним из помощников президента России.

Известно, что музыкант обожал свою мать и для него её потеря стала большим горем. 6 марта. Тебе было бы... и от меня миллион цветов... И тысячи несказанных слов... Океан «взахлёб»...