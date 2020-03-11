Юморист Евгений Петросян вывез свою молодую жену на отдых. Отпуск они проводят в Дубае на острове Палм-Джумейра, который славится своими красивыми пляжами. Сразу по приезду 74-летний сатирик опубликовал фото своего голого торса в Instagram, чем вызвал нешуточные споры среди подписчиков. На снимке Петросян расположился на лежаке. Из одежды на нём только шляпа.
Вот я и на пляже! После напряжёнки, говорят, это полезно! Расслабон, — написал юморист.
Фанаты юмориста решили, что у их кумира открылось второе дыхание. По всей видимости, жизнь с новой женой приносит ему позитив, поэтому он не скрывает своих истинных чувств и не стесняется публиковать такие кадры. Другие, напротив, посчитали такую откровенность чрезмерной.
И зачем выставлять голое тело напоказ всем? Показывай своей жене, но всем не надо, неприлично, — написал один из пользователей.
На это народный артист посоветовал отвернуться.
Ранее Брухунова показала номер, в котором остановились супруги. Поклонники пары успели заметить роскошную кровать, усыпанную лепестками роз и оценили вид из номера.
Юморист не первый раз удивляет публику. Как писал NEWS.ru, недавно он появился на Fashion Freak Show в Москве и поразил фанатов своим внешним видом. По словам поклонников, после развода он помолодел лет на 20 и выглядит довольно свежо.