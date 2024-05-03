«Пора ползать»: шоумен раскрыл, кто дает Ивлеевой деньги на жизнь Шоумен Барецкий заявил, что оказывает Ивлеевой материальную помощь

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Российский шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что оказывает материальную помощь блогеру Анастасии Ивлеевой. Собеседник предположил, что у телеведущей «плохи дела». Артист не исключил, что Ивлеевой приходится питаться в фастфуд-ресторанах.

Скорее всего, у Насти плохо с деньгами, мне приходится ее выручать. Пришлось упасть с небес на землю. Хватит летать, давайте ползать. Предположу, что Ивлеева питается сейчас в фастфудах. Недавно с ней виделись, ели там. Плохи у нее дела, занимает у меня. Знаю, что занимает у кого-то еще, но в эти подробности я не лезу, — предположил Барецкий.

Ранее Ивлеева дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову, где призналась, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. По ее словам, она не афишировала свою поездку специально, чтобы избежать привлечения внимания. Как отметила знаменитость, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Ивлеева призналась, что в этот момент все молчали.

Также блогер рассказала, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

Кроме того, стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена. 25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.