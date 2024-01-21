«Плод фантазий общественников»: юрист о попытке наказать комика Щербакова Адвокат Багатурия: комика Щербакова сложно будет наказать за мат

Фото: Константин Шатров/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Алексей Щербаков

Чтобы наказать комика Алексея Щербакова за мат в своих видео, потребуется доказать, что брань была явно адресована обществу, государству или официальным государственным символам, пояснил в комментарии NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Претензии общественников юрист назвал их «фантазиями».

Требования общественников — не более чем плод их фантазий. Мат, содержащийся в видеозаписях выступлений Щербакова, лишь условно подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Чтобы привлечь комика по ней, нужно, чтобы информация, распространяемая им, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность, выражала явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России, — говорит адвокат.

Багатурия поясняет, что нецензурная речь должна быть адресована конкретным людям, а не быть абстрактной. К тому же, он уверен, что для зрителей творчества Щербакова в его видео всегда имеется возрастная маркировка 18+.

Ранее стало известно, что движение «Братство Морозов — Златоуст» требует оштрафовать комика Алексея Щербакова на 5 млн рублей. Таким образом общественники хотят наказать известного по шоу «Что будет дальше?» блогера за мат и унижение человеческого достоинства в своих роликах.