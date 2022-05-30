«Плевок в лицо«: Кеосанян оценил возвращение »Вечернего Урганта»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Тигран Кеосанян сочтёт «плевком в лицо», если Первый канал вернёт в сетку вещания «Вечернего Урганта», об этом он заявил в своём YouTube-шоу «Кеосаян daily». По его мнению, Иван Ургант не предатель, но его появление в эфире будет неуважением к тем, «кто сейчас в окопах».

Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «Вечерний Ургант». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах, — сказал Кеосанян.

Ведущий отметил, что не испытывает ненависти к Урганту. Он объяснил это тем, что приезды и отъезды — «свобода передвижения». Онако воздержаться от оценочных суждений Кеосанян не смог.

Ваня просто дурачок, ну хайпожор. Больше ничего, — заявил ведущий.

Он отметил, что путать врагов и дезертиров не стоит. По его мнению, предателем России нужно считать Бориса Бондарева, «который в постпредстве работал 20 лет», а потом покинул Россию. Тех же, кто не интересовался политикой, но в связи с СВО «читают какие-то отдельные ресурсы, которые им посоветовали более политизированные друзья», Кеосанян предложил считать дезертирами.

Своего мозга нет. Дезертиры — да. Враги? Не все, — добавил ведущий.

Критике подверглись и другие звезды российской эстрады, покинувшие Россию. В их числе Максим Галкин и Борис Гребенщиков.

Ранее в соцсетях появилась информация, что площадку шоу «Вечерний Ургант» начали разбирать, однако пресс-служба Первого канала опровергла эту информацию. Известно, что Урганту предложили стать ведущим фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night): на мероприятие он приглашён в качестве ведущего и музыканта.