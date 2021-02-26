Племянник Пугачёвой переехал в элитные апартаменты за 40 млн рублей

https://static.news.ru/photo/dca39260-7845-11eb-bee1-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Племянник Аллы Пугачевой 36-летний Влад переехал со своей семьёй в новую квартиру. Элитные апартаменты площадью около 80 квадратных метров расположены в районе Ходынки. Её стоимость оценивают в 40 млн рублей.

Ранее Влад с семьёй жил в квартире на Соколе, которую ему подарила Примадонна. Сейчас дом находится в аварийном состоянии, по его стенам пошли трещины, поэтому жильцам там находиться небезопасно, пишет StarHit.

Звёздный наследник является сыном брата Пугачёвой Евгения. Мать племянника умерла, и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой. Летом у Влада и его жены Гузель родилась дочка.

У мужчины также есть сын Женя от предыдущих отношений с Викторией. Из-за пристрастия к наркотикам пара не могла воспитывать ребенка. Пугачева забрала мальчика к себе, и теперь он живет в семье ее водителя Игоря Польшикова. Певица купила мальчику квартиру в элитном ЖК Москвы — в Строгино. Туда он сможет переехать после совершеннолетия, сообщал NEWS.ru.