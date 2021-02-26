Пластический хирург назвал стоимость операции экс-жениха Бузовой

https://static.news.ru/photo/b8f54dcc-78b3-11eb-85c3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Операция по удалению лишнего жира у блогера Давида Манукяна обошлась ему в 1,2 млн рублей. Об этом рассказал хирург Фархат Мамедов из клиники в Санкт-Петербурге.

Восстановление блогера после операции займёт как минимум месяц, предупредил врач.

У хирурга, у которого оперировался Манукян, достаточно высокие расценки. Я думаю, что весь комплекс операций обошёлся ему в 1,2 млн рублей, может даже в 1,5 млн, — цитирует доктора «Слово и Дело».

Одна из пациенток клиники, где лежит Манукян, рассказала, что экс-жениху Бузовой удалили жир со спины, живота и подбородка. А чтобы живот стал плоским, подтянули мышцы в его нижней части.

По мнению хирурга Фархата Мамедова, в операциях подобного рода смысла нет. Достичь лучших результатов, да ещё и в 27 лет, можно, просто занимаясь собой.

Мне кажется, это либо глупость, либо хайп. Пластическая хирургия, особенно если говорить о липосакции и контурировании, — это в основном для ленивых, — уверен врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян обратился из больничной палаты к поклонникам. Блогер рассказал, как он оказался в клинике и что с ним происходит.