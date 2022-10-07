Писательница призвала прекратить раздувать ситуацию с Пугачевой Писательница Бабич: о Пугачевой лучше не говорить, чтобы не питать ее энергией

Фото: allaprimadonna/vk.com

Алла Пугачева

Об Алле Пугачевой лучше всего вообще не говорить, так как это напитывает ее энергией и раздувает негативную ситуацию вокруг певицы, заявила в беседе с «Народными Новостями» писательница Елена Бабич. По ее словам, артистка сейчас является не более чем «женщиной на отдыхе». Бабич также добавила, что в России остались только те люди, которые любят свою Родину и стараются сделать ее как можно лучше.

Мне ее искренне жалко, потому что счастливый человек гадости говорить не будет, тем более про тот народ, чьей любовью она пользовалась. Лучше всего было бы о ней вообще не говорить. Мы накачиваем ее своей энергией, раздуваем негативную ситуацию, а она начинает привлекать к себе внимание. <...> Алла Борисовна просто женщина на отдыхе, которая занимается детьми, — пояснила Бабич.

Также писательница заявила, что верит в пророчество Серафима Саровского, согласно которому с России начнется духовное возрождение мира, и что у страны будет светлое будущее.

Пугачева ранее написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) следующее сообщение: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами». В ответ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды.