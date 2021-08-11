Писатель Цыпкин назвал любимых российских юмористов

Писатель Александр Цыпкин в интервью РИА Новости назвал любимых российских юмористов. Он отметил, что ему близки творчество Comedy Club, где есть «шедевральные миниатюры», монологи покойного Михаила Жванецкого (1934–2020) и «смешные переводы» Дмитрия Гоблина Пучкова.

Тут ничего нового не скажу. Жванецкий и ещё раз Жванецкий. Если говорить о кино, то люблю «Квартет И», на ТВ в своё время обожал «Осторожно, модерн!», есть шедевральные миниатюры у Comedy Club. И, конечно, смешные переводы Гоблина «Властелина колец», — подчеркнул Цыпкин.

Писатель также назвал собственные рассказы, которые ему нравятся: «Свобода воли», «Самокат судьбы» и «Мадо». Последний Цыпкин сейчас «превращает» в полнометражный фильм.

Завтра буду писать сценарий «Беспринципных», и любимым станет Славик. Из писателей люблю короткие рассказы Наринэ Абгарян. Из классиков — Эдгара По, — отметил он.

Ранее эксперты провели опрос среди россиян о запрещённых темах в юморе. Большинство считают, что не над всеми явлениями в жизни допустимо смеяться. Самыми деликатными стали темы здоровья, политики, коронавируса и религии. Полный запрет на любые шутки поддержали 3% респондентов, а 9% считают, что можно шутить на все темы.

Публицист и автор рассказов, по которым сняли комедийный сериал «Беспринципные», Цыпкин в интервью NEWS.ru порассуждал о результатах опроса. Он объяснил, почему россияне терпимо относятся к шуткам о национальностях, а наказание за пранк о COVID-19 вполне обоснованно.