Писатель Быков впервые показал сына от молодой супруги

https://static.news.ru/photo/ad57d84a-536f-11eb-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Журналист и писатель Дмитрий Быков взял своего младшего сына на очередной эфир на радиостанцию «Эхо Москвы» и впервые опубликовал совместное с ним фото.

У Шервуда был первый эфир в Новогоднюю ночь! — подписал Быков опубликованную на странице в Facebook фотографию.

Подписчики порадовались за отца и пришли в умиление от трогательного снимка. Некоторые даже нашли сходство малыша с 53-летним отцом.

Сын — копия папы! Счастья и здоровья малышу и его родителям! — пожелал подписчик.

Дмитрий Быков не так давно женился в третий раз на бывшей студентке и переводчице Екатерине Кевхишвили, которая и родила писателю малыша. Для журналиста этот ребёнок стал третьим.

Как сообщал NEWS.ru, писатель Дмитрий Быков сообщил о рождении третьего ребёнка 1 ноября. До брака с Кевхишвили, которая родила Быкову ребёнка, он был женат дважды. Его первая жена — биолог Надежда Гурская, а вторая — писательница Ирина Лукьянова. От брака с прозаиком у Быкова есть сын Андрей и дочь Евгения.