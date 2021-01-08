Писатель Быков впервые показал сына от молодой супруги

Журналист и писатель Дмитрий Быков взял своего младшего сына на очередной эфир на радиостанцию «Эхо Москвы» и впервые опубликовал совместное с ним фото.
У Шервуда был первый эфир в Новогоднюю ночь! — подписал Быков опубликованную на странице в Facebook фотографию.
Подписчики порадовались за отца и пришли в умиление от трогательного снимка. Некоторые даже нашли сходство малыша с 53-летним отцом.
Сын — копия папы! Счастья и здоровья малышу и его родителям! — пожелал подписчик.
Дмитрий Быков не так давно женился в третий раз на бывшей студентке и переводчице Екатерине Кевхишвили, которая и родила писателю малыша. Для журналиста этот ребёнок стал третьим.
Как сообщал NEWS.ru, писатель Дмитрий Быков сообщил о рождении третьего ребёнка 1 ноября. До брака с Кевхишвили, которая родила Быкову ребёнка, он был женат дважды. Его первая жена — биолог Надежда Гурская, а вторая — писательница Ирина Лукьянова. От брака с прозаиком у Быкова есть сын Андрей и дочь Евгения.