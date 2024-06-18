Пирожок Макаревича, «яд» Михалкова, наказание для Галкина: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на национальную еду в Австралии, режиссер Никита Михалков объяснил, где на самом деле родина бессменного участника рок-группы «Машина времени», а адвокат Сергей Жорин раскрыл, какое наказание ждет Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) при возвращении в Россию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Макаревич и не поместившийся в «пасть» пирожок

В своих социальных сетях музыкант сообщил поклонникам, что заказал в аэропорту Австралии эмпанадас. Так называется национальный пирожок с начинкой из овощей и курицы. Однако съесть выпечку Макаревич так и не смог. Он посетовал, что не засунул пирожок в «пасть» целиком, а лишь испачкал рубашку. После этого ему стало интересно, сколько человек ежедневно пачкаются такими пирожками.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России ранее начал доследственную проверку после разговора Макаревича с пранкерами. Создателя группы «Машина времени» проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Соответствующее решение было принято после скандальных высказываний Макаревича в разговоре с Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с пранкерами создатель группы «Машина времени» пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин предположил, что теперь Макаревичу может грозить тюремный срок. Эксперт подчеркнул, что по статье 280 УК РФ артиста могут приговорить к штрафу от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительным работам сроком до четырех лет или к лишению свободы сроком до четырех лет.

«Разговор с пранкерами не может рассматриваться как публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, так как отсутствует признак публичности, так как обмен мнениями производится в частном телефонном разговоре», — добавил Салкин.

Представитель Андрея Макаревича при этом сообщил, что не слышал о доследственной проверке в отношении музыканта после разговора. Он отметил, что также не в курсе, знает ли о проверке сам артист.

«Я, например, услышал об этом от вас. Знает ли он — я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно», — заявил представитель музыканта.

Представитель певца добавил, что у Макаревича проходит европейский тур «Машины времени», посвященный 55-летнему юбилею группы. Так, коллектив уже побывал в Барселоне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Михалков нашел родину Макаревича

Режиссер высказался о музыканте, сбежавшем из РФ, в эфире своей авторской программы «Бесогон». Чтобы охарактеризовать беглого артиста, он привел его собственные слова, сказанные об услугах в Израиле. По мнению Михалкова, родина артиста находится там, где «доставка быстрее».

Макаревич ранее посетовал на неторопливость доставки. По его словам, в России привыкаешь, что заказанные товары привозят через три-четыре часа, тогда как в Израиле их привозят через четыре дня. Музыкант жаловался, что мастера надо ждать две недели, при этом стоимость его услуг достаточно высока. Михалков подчеркнул, что для таких, как Макаревич, неважно, где находится родина. Им важнее находиться там, где удобнее.

«А для Макаревича родина там, где быстрее доставка», — заявил режиссер.

По мнению Михалкова, музыкант всю жизнь находился под влиянием Запада, при этом зарабатывал деньги в России. Режиссер обвинил Макаревича в том, что он взращивал в себе и своих поклонниках явную русофобию, в то же время считая себя «русской элитой».

До этого Михалков призвал не выдавать прокатные удостоверения картинам, чьи авторы «бросили Россию и поливают ее грязью». По его словам, такие люди «хают» свою страну, а значит, им не стоит получать разрешительные документы.

«Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну и ее хающими и поливающими грязью? Думаю, нет», — отметил Михалков.

При этом режиссер подчеркнул, что есть кинематографисты, которые могли снять картину и уехать из России, но оставаться в своей профессии. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы люди не пытались заработать на оскорблениях соотечественников и армии, защищающей РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Что ждет Галкина при возвращении в РФ

Адвокат Жорин считает, что при возвращении Галкина в РФ его ждут некоторые последствия. При этом он отметил, что в отношении юмориста все еще не возбудили уголовное дело из уважения к его супруге Алле Пугачевой и безусловной любви россиян.

«Вот поэтому я предполагаю, что если бы он вернулся в Россию, то с определенной степенью вероятности какие-то последствия произошли бы. Единственным препятствием является безусловная любовь россиян по отношению к его супруге, Алле Пугачевой. То есть это единственное препятствие, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении Галкина», — заявил Жорин.

Вместе с тем он прокомментировал возможность снятия статуса иноагента с артиста, отметив, что это сделать вряд ли удастся. По словам адвоката, обычно суд всегда признавал включение в реестр законным. Эксперт не исключил, что иногда причины, по которым артисты попадали в этот список, были «надуманны».

«Мне кажется, этот статус во многом политизирован. Я представлял интересы некоторых агентов по оспариванию статуса. И формальная причина, по которой этих людей, моих доверителей, включили в реестр агентов, была надуманна и ничем не подтверждена. Но, несмотря на это, суд, разумеется, признал внесение в реестр законным», — заявил адвокат.

По мнению экс-директора Филиппа Киркорова, известного продюсера Леонида Дзюника, Галкин не вернется в Россию. Он подчеркнул, что это маловероятно.

«Есть те, кто уехал на Запад и сидят там тихо, молчат. А тут дешевка продолжает лить дерьмо на родную страну», — заявил продюсер.

Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев в свою очередь предположил, что ждет замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. По его мнению, если бы постройка была обычным добротным коттеджем на Рублевке, ее можно было бы продать в течение недели. Ковалев считает, что покупатель приобретет замок только как участок.

«Скажу честно, я вообще не знаю, кто купит этот дом. Только аукцион сможет определить кто. Вот моя усадьба Гребнева продавалась на аукционе три года — ни одного желающего, пока не появился я», — констатировал Ковалев.

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