Пиарщица объяснила, почему Кологривый ступил на «дорожку скандалов» Пиар-агент Глазунова: репутация Никиты Кологривого серьезно пострадала

На актера Никиту Кологривого обрушилась слава и медийное давление, с которым он не смог справиться, рассказала NEWS.ru PR-директор экспертов, блогеров и артистов, эксперт по коммуникациям и личному бренду Наталья Глазунова. По ее словам, поэтому артист «ступил на дорожку скандалов», а его репутация и доверие аудитории начало рушиться.

На Никиту Кологривого обрушилась слава и медийное давление, с которым начинающему актеру, хоть и подающим надежды, не удалось справиться. Ступить на дорожку скандалов (конфликт с Александром Гордоном, конфликт с организаторами фан-встречи в Новосибирске, критика коллег по цеху) изначально было провальным решением. Репутация и доверие аудитории к актеру еще до конца не сформировалось, как своими действиями актер их самостоятельно начал рушить, — сказала Глазунова.

По мнению эксперта, есть вероятность, что Кологривый считал свои действия нестандартностью, оригинальностью, демонстрированием своего таланта и мышления. Поэтому они выходили за рамки социальных норм.

Также возможно, что это произошло из-за отсутствия грамотного пиар-агента. Именно он должен был сформировать образ и имидж актера, выстроить антикризисный пиар. Чего в случае с Кологривым не произошло. Важно было в нем сформировать социальную дисциплину и понимание того, к чему могут привести его действия, потому что именно эти факторы в дальнейшем будут влиять на его профессиональную актерскую карьеру, — добавила Глазунова.

Ранее СМИ сообщали, что Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска, подравшись с местными работниками. По словам сотрудников заведения, актер укусил за ногу и заламывал руки официантке, к которой до этого приставал, а также был сильно пьян.

Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что Кологривый страдает из-за звездной болезни, которая обрушилась на него из-за внезапной популярности. По его словам, именно поэтому актер начал судить великих и считать себя лучше, чем они.