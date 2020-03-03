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Пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Little Big Андрей Орехов покинул группу после новостей об участии коллектива на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу, — сказал Орехов Telegram-каналу «Антиглянец».

Относительно поездки Little Big на Евровидение высказался радиоведущий Антон Комолов. Он заявил, что музыканты впишутся в программу конкурса, который зачастую представляет собой «парад фриков». Комолов подчеркнул, что употребляет данную формулировку «в хорошем смысле».

Также выбор России оценил певец Филипп Киркоров. По словам исполнителя, он является поклонником Little Big. Киркоров назвал группу «свежей» и сказал, что они играют «модную» музыку.

Кроме того, в симпатиях к команде из Санкт-Петербурга признался музыкант Пётр Налич, сказав, что Little Big — «талантливые и остроумные люди».

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская уверена, что группа Little Big, которая представляет Россию на Евровидении, может стать фаворитом конкурса.