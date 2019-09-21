https://static.news.ru/photo/6c78dd94-dcae-11e9-8219-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vitaly Fedorov/Global Look Press

Журналист Сергей Майоров, друг актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в частной клинике в Москве в тяжёлом состоянии из-за опухоли мозга, рассказал о последнем общении с её пиар-директором Мариной Потаповой.

По его словам, Заворотнюк действительно не при смерти, как об этом сообщали СМИ. Журналист подчеркнул, что поговорил с Потаповой, которая призвала его не верить информации о состоянии здоровья актрисы.

Пресса сильно преувеличивает, — процитировал Майоров текст сообщения от помощницы артистки.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее основатель российских новостных интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин обвинил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и актрису Анастасию Заворотнюк, за судьбу которой переживает вся Россия после появления информации о её критическом состоянии на фоне злокачественной опухоли мозга четвёртой стадии, в инсценировке. По его словам, Анастасия действительно серьёзно больна, но она ни дня не провела в коме и не находится при смерти. Более того, у неё высокие шансы на полное выздоровление.

Как писал News.ru, главврач городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников назвал попытку омоложения с помощью стволовых клеток возможной причиной развития глиобластомы у актрисы Анастасии Заворотнюк.