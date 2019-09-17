https://static.news.ru/photo/fa7620a0-d8d7-11e9-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk

Анна Исаева — директор певицы Юлии Началовой, скончавшейся весной этого года от сепсиса, рассказала о последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк.

По её словам, в марте текущего года звезда «Моей прекрасной няни» выглядела вполне здоровой, никаких намёков, указывающих на проблемы со здоровьем, у актрисы не было заметно.

Они с мужем ведут премии, которые я много лет пиарю. Ничто не предвещало беды. Они были счастливыми людьми, и мы хохотали, пили потом чай с тортом, —рассказала Исаева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Она также поддержала решение семьи Заворотнюк не комментировать состояние её здоровья.

Есть вещи, о которых умнее молчать, не распыляться и не давать какой-то информации, — подчеркнула пиар-директор.

Она пояснила, что когда Юлия Началова попала в реанимацию, звонки поступали с четырёх утра и до поздней ночи, это ужасно раздражало и отвлекало.

Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. Звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк. По одной из версий, агрессивная опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал о том, что ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, эфир которого был посвящён находящейся в крайне тяжёлом состоянии актрисе Анастасии Заворотнюк, возмутило продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он пригрозил ведущему шоу Дмитрию Борисову и руководству канала судебным разбирательством, а своих подписчиков в Instagram призвал не смотреть выпуск этой программы. При этом возмутила его не тема ток-шоу, а то, что гости программы нелицеприятно высказались о нём из-за его недавних заявлений о здоровье Заворотнюк.